72-Jähriger bei Mäharbeiten in Tirol tödlich abgestürzt

Ein 72-Jähriger aus Mayrhofen in Tirol ist am Freitag bei Mäharbeiten tödlich abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, dürfte der Mann mit seiner Motorsense südlich seines Wohnhauses am Gerlosberg das Gleichgewicht verloren und in weiterer Folge ca. 50 Meter durch steiles, felsiges Gelände abgestürzt sein.

Er schlug mehrmals auf dem Felsen auf, bevor er in den Gerlosbach fiel und dort mit tödlichen Verletzungen bei einer Sperre liegen blieb. Ein zufällig dort vorbeikommender Mann entdeckte den im Wasser liegenden leblosen Körper und verständigte die Einsatzkräfte. Quelle: APA