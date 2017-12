74-Jährige in Wien-Liesing bei Wohnungsbrand gestorben

Eine 74-jährige Frau ist in der Nacht auf den Christtag bzw. am Vormittag bei einem Wohnungsbrand in Wien-Liesing ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer kam es in der Wohnung im Wohnpark Alterlaa zu einem Kleinbrand im Wohnzimmer, der aber von selbst wieder ausgegangen sein dürfte. Die Todesursache war am Stefanitag noch unklar, wahrscheinlich war es eine Rauchgasvergiftung.

Eine Angehörige wurde am Christtag stutzig, weil sie die 74-Jährige nicht erreichte. Am Nachmittag fuhr sie dann zu der Wohnung und entdeckte die Tote. Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf, die Kriminalisten gingen aber nicht von Fremdverschulden aus. Die 74-Jährige sollte obduziert werden. (APA)