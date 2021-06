75-Jähriger erhält lebenslange Haft für Mord an Ehefrau

Ein 75-Jähriger, der am 17. Jänner nach knapp 45 Jahren Ehe seine 71-jährige Frau brutal getötet hat, ist am Dienstag wegen Mordes zu lebenslanger Haft rechtskräftig verurteilt worden. 23 Mal wurde laut gerichtsmedizinischem Gutachten auf den Kopf des Opfers mit einem Kupferhammer eingeschlagen, zudem wies die Frau 54 Messerstiche am ganzen Körper auf. Der Pensionist war geständig und nannte Hass als Motiv.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/FOTOKERSCHI.A Der Angeklagte vor Prozessstart