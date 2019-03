75-Jähriger nach Verkehrsunfall in OÖ gestorben

Ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis ist seinen Verletzungen, die er bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in seiner Heimatstadt erlitten hatte, am Freitag im Krankenhaus erlegen. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.

/APA/HERBERT NEUBAUER Der Pensionist verstarb nach dem Unfall im Krankenhaus