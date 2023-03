76-Jährige in Einfamilienhaus in NÖ überfallen und beraubt

Eine 76-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch in ihrem Einfamilienhaus in Rohrendorf (Bezirk Krems) brutal überfallen und beraubt worden. Polizeiangaben zufolge wurde die verletzte Seniorin in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Die beiden maskierten Täter flüchteten, Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen, um sachdienliche Hinweise wurde gebeten.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Um sachdienliche Hinweise wird gebeten