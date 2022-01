76 neue MQ-Hofmöbel ab Frühjahr "MA48orange"

Die städtische Müllabfuhr gibt dieses Jahr den Ton im Wiener Museumsquartier an - den Farbton. Denn die Hofmöbel im Kulturareal werden heuer in "MA48orange" leuchten. Dafür stimmten 32 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Online-Votings. Die Alternativen "Bobogrün" (27 Prozent), "Zuckerlrosa" (24 Prozent) und "Powidlblau" (17 Prozent) hatten somit das Nachsehen. Aufgestellt werden die 76 neuen Sitz- und Liegemöbel im Frühjahr, wie das MQ am Donnerstag mitteilte.

SN/museumsquartier "MA48orange" ist die heurige Trendfarbe im Museumsquartier