76 Prozent fühlen sich am Abend in der Wiener U-Bahn sicher

98 Prozent der Fahrgäste seien mit dem Angebot der Wiener Linien unterm Strich zufrieden, berichtete das Unternehmen über die Ergebnisse einer Umfrage mit 900 Teilnehmern. Seit dem Jahr 2010 liege dieser Wert konstant über 96 Prozent. 76 Prozent der Befragten fühlen sich am Abend in der U-Bahn sicher, in Straßenbahnen und Bussen sind es 81 Prozent.

/APA/ROLAND SCHLAGER Fast alle Fahrgäste sind mit der Wiener U-Bahn zufrieden