77-jährige Kärntnerin attackierte Ehemann mit Messer

Eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land hat in der Nacht auf Donnerstag ihren 84 Jahre alten schlafenden Ehemann mit einem Messer attackiert und ihm vier Stichwunden zugefügt. Der Mann blieb nach der Attacke in seinem Bett und schlief bis zum nächsten Tag. Am Nachmittag verständigte die Täterin schließlich ihre Nichte, diese alarmierte die Polizei. Die Frau wurde festgenommen.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Die Frau wurde festgenommen