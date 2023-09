77-Jährige starb bei Brand in Grazer Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Graz ist am Freitagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Die 77-Jährige hatte im Erdgeschoß des Gebäudes gewohnt, hieß es am Samstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Ein nicht mit der Frau verwandtes Ehepaar, das im ersten Stock wohnte, konnte sich retten. Ursache dürfte laut Polizei "unsachgemäßer Umgang mit Rauchware" gewesen sein.

BILD: SN/APA/BERUFSFEUERWEHR GRAZ/BERUFSF Der Brand forderte ein Todesopfer