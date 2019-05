77-jähriger Innviertler von Pferdekutsche überrollt

Ein 77-jähriger Innviertler ist am Sonntag von einem Pferdegespann überrollt und verletzt worden. Der Pensionist aus dem Bezirk Braunau hatte am Gelände seines Bauernhofes zwei Pferde in eine Trainingskutsche eingespannt, in der seine 40-jährige Tochter saß. Dabei gingen die Rösser durch und er versuchte sie aufzuhalten, berichtete die Polizei.

Die Pferde galoppierten mitsamt der Kutsche auf eine angrenzende Wiese. Der Vater lief mit dem Zügel in der Hand nebenher und versuchte sie zu stoppen. Auf der Wiese machten die Tiere plötzlich eine Kehre und der Mann wurde von dem Gespann überrollt. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Zum Grad seiner Verletzungen war nichts bekannt. Die Tochter wurde bei dem Wendemanöver aus der Kutsche geschleudert, sie dürfte aber unverletzt geblieben sein. Quelle: APA