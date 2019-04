77-jähriger Kärntner starb bei Verkehrsunfall

Ein 77-jähriger Kärntner ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei bekam der Pkw-Lenker gegen 17.00 Uhr auf einer Gemeindestraße in St. Kanzian (Bezirk Völkermarkt) gesundheitliche Probleme und fuhr frontal gegen einen Baum. Er starb trotz Reanimation des Notarztes noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Die Rettung brachte sie nach der Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt. Quelle: APA