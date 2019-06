Ein 77-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in der Steiermark tödlich verunglückt. Der Biker war gegen 14.45 Uhr in St Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) gegen das Heck eines Pkw geprallt, der links abbiegen wollte und wegen des Gegenverkehrs angehalten hatte, so die Polizei. Eine Notärztin sowie Zeugen leisteten vergeblich Erste Hilfe, der Senior starb noch am Unfallort.

Quelle: APA