770.000 Grenzkontrollen seit 19. Dezember in Österreich

Seit dem 19. Dezember 2020 wurden rund 770.000 Kontrollen an Österreichs Grenzen durchgeführt. "Allein am gestrigen Tag führten die Polizistinnen und Polizisten rund 100.000 Grenzkontrollen durch", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag. Bei diesen Grenzkontrollen wurden 10.000 Einreise-Verweigerungen, vorwiegend für Drittstaatsangehörige, ausgesprochen und rund 55.000 Personen wurden in Heimquarantäne geschickt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU 10.000 Einreise-Verweigerungen wurden ausgesprochen