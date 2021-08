774 Corona-Neuinfektionen und mehr Erkrankte in Spitälern

Mit 774 Coronavirus-Neuinfektionen ist in Österreich der höchste Montags-Wert seit mehr als drei Monaten gemeldet worden. Zuletzt waren es am 10. Mai mit 820 neuen Fällen noch etwas mehr gewesen. Außerdem steigt die Zahl der Covid-19-Infizierten in Spitälern weiter an. Am Montag mussten um mehr als elf Prozent Erkrankte mehr als am Sonntag in Krankenhäusern behandelt werden. Insgesamt liegen nun 250 Menschen in Spitälern, um 25 mehr als am Sonntag.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Österreichweit wurden am Sonntag nur 6.642 Impfungen verabreicht