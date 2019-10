78-Jähriger stürzte in Tirol mit Pkw 60 Meter ab

Ein 78-Jähriger ist am Mittwochnachmittag auf einer Bergstraße in Fritzens (Bezirk Innsbruck Land) mit seinem Pkw über die Fahrbahn hinausgeraten und rund 60 Meter über eine steile Waldböschung in einen Bach abgestürzt. Der Mann wurde verletzt und musste von der Besatzung eines Rettungshubschraubers mit einem Tau geborgen werden, berichtete die Polizei. Er wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Der Einheimische war talwärts unterwegs, als er in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus geriet und - ohne sich zu überschlagen - abstürzte. Am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz standen 35 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Fritzens und Wattens mit sechs Fahrzeugen, die Rettung Wattens mit vier Mann und Beamte der lokalen Polizeiinspektion. Quelle: APA