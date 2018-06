80-Jährige aus Tiroler Schwimmbad geborgen und reanimiert

Eine 80-jährige Deutsche ist am Dienstag leblos aus einem Schwimmbad in Westendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) geborgen worden. Die Frau wurde dann vom Bademeister und einer zufällig anwesenden Krankenschwester erfolgreich reanimiert, worauf sie wieder ansprechbar war, berichtete die Polizei. Die 80-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

Badegäste hatten die Deutsche zuvor regungslos an der Wasseroberfläche treiben sehen. Daraufhin brachte ein Badegast die Frau an den Schwimmbadrand. (APA)