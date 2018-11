80-Jährige starb zehn Tage nach Unfall auf Schutzweg in OÖ

Eine 80-Jährige, die Samstag vor einer Woche in Leonding (Bezirk Linz-Land) auf einem Schutzweg angefahren wurde, ist am Dienstag gestorben. Laut einem Arzt des Kepler Uniklinikums Linz ist nicht geklärt, ob sie aufgrund der Unfallverletzungen starb. Eine Obduktion wurde angeordnet, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch.

SN/APA (Archiv)/HEINZ ZIEGLER Noch ist nicht geklärt, ob die Frau an den Folgen des Unfalls starb