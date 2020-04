In Scheibbs ist am Sonntagnachmittag eine 80-jährige Frau tot aus der Erlauf geborgen worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Frau dürfte während Gartenarbeiten auf ihrem Grundstück in den Fluss gestürzt sein, teilte ein Sprecher am Montag auf Anfrage mit. Ein Passant entdeckte die Leiche.

Quelle: APA