Ein 80-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Wien-Neubau Schüsse abgegeben haben. Nach einem Gespräch mit einer Verwandten verließ der Mann die Unterkunft. Laut Polizei liegt eine psychische Beeinträchtigung vor, der Pensionist wurde in ein Spital gebracht. In der Wohnung stellten Beamte zwei Revolver und zwei Pistolen sicher. Verletzt wurde niemand.

Quelle: APA