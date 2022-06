Ein Pensionist hat in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus offenbar seine Ehefrau und sich selbst getötet. Darauf deutet die Spurenlage hin, berichtete die Polizei am Mittwoch. Am Tatort wurde eine Waffe gefunden.

Entdeckt wurden die Leichen gegen 9.00 Uhr von Polizisten. Die Heimhilfe hatte diese verständigt, weil das Paar nicht die Wohnungstüre öffnete. Der Mann war 80, seine Frau 79 Jahre alt.