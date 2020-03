800 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

800 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Samstag bekannt. Insgesamt wurden 8.167 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher in Wien verstorben, sechs sind wieder genesen, zwei davon in Tirol, drei in Wien und einer in Niederösterreich.

Die meisten Fälle gibt es mit 245 in Tirol. In Oberösterreich wurden 158, in Niederösterreich wurden 112 Personen, in Wien 108, in der Steiermark 83, in Salzburg und Vorarlberg jeweils 39, im Burgenland zehn und Kärnten sechs positiv getestet. Laut Johns Hopkins Universität wurden weltweit 156.400 Corona-Erkrankte registriert, 5.833 sind verstorben.

Aus den wegen des Coronavirus isolierten Tiroler Gemeinden im Paznauntal sowie in St. Anton am Arlberg sind mittlerweile fast alle ausländischen Touristen abgereist. Nur in St. Anton seien noch vereinzelt Gäste, diese würden aber noch am Sonntag das Arlberggebiet verlassen, sagte Bürgermeister Helmut Mall der APA.

Sowohl im Paznaun als auch in St. Anton befanden sich indes weiter österreichische Touristen. Diese dürfen die Orte ebenso wie die Einheimischen und das Hotelpersonal nicht verlassen. "Bei uns in Ischgl befinden sich derzeit 21 österreichische Urlauber", erklärte Bürgermeister Werner Kurz. Hotelmitarbeiter seien derzeit 925 im Ort.

Mall berichtete indes von 20 bis 30 österreichischen Urlaubern, die sich derzeit in St. Anton aufhalten. Zudem seien über 1.000 Angestellte von der Quarantäne betroffen."Sie werden alle bestens versorgt", versicherte der Bürgermeister.

Beide Ortschefs berichteten davon, dass sich eigentlich alle Bürger an die von der Bundesregierung dringend erforderliche häusliche Quarantäne halten würden. "Der Ort ist geleert. Es befinden sich fast keine Leute mehr auf der Straße. Es ist mucksmäuschenstill", so Mall.

Quelle: APA