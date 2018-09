Eine E-Bike-Fahrerin ist am Samstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Auto in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) gestorben. Die 81-Jährige dürfte gegen 14.00 Uhr an einer Kreuzung einen von rechts kommenden Pkw übersehen haben, berichtete die Polizei. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Pensionistin feststellen. Die 66-jährige Auto-Lenkerin erlitt einen schweren Schock.

Quelle: APA