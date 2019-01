81-jährige Frau in Vorarlberg überfahren

In Bregenz ist am späten Samstagabend eine 81-jährige Frau von einem Pkw niedergestoßen und getötet worden. Die Seniorin wollte gegen 23.00 Uhr eine Straße überqueren, wurde dabei aber offenbar von der 19-jährigen Pkw-Lenkerin übersehen. Die Fußgängerin wurde erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Sie starb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle.

Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg keine Auffälligkeit. Das Unfallauto wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt. Anzeige Quelle: APA