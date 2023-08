82-jähriger Ladendieb in Wien zückte Pistole

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Freitag ein 82-jähriger Ladendieb erwischt worden. Als er beim Verlassen des Geschäfts angesprochen wurde, verhielt er sich aggressiv, zückte eine Pistole und bedrohte damit zwei Mitarbeiter. Einem Kunden gelang es daraufhin, dem Mann die Schreckschusswaffe zu entreißen, Securitys hielten den Senior bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Täter wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.

BILD: SN/APA/LPD WIEN/APA/LPD WIEN Schreckschusswaffe sichergestellt