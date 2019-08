83-Jährige in NÖ erstochen - Verdächtiger festgenommen

Auf der Straße ist Freitagmittag eine 83-Jährige in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) mit einem Messer erstochen worden. Ein 38-jähriger Rumäne wurde im Bereich des Tatorts festgenommen. Am Freitagnachmittag wurden Zeugen befragt. Ein Motiv war vorerst nicht bekannt, die Einvernahme des Beschuldigten stand noch aus. Das Gewaltverbrechen ist das elfte an einer Frau heuer in Niederösterreich.

SN/APA/EINSATZDOKU.AT Die 83-Jährige wurde auf offener Straße erstochen