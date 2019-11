83-Jähriger starb in brennendem Fahrzeug im Südburgenland

Ein 83-Jähriger ist am Donnerstag im Bezirk Oberwart ums Leben gekommen, nachdem sein Wagen in Brand geraten war. Der Lenker dürfte sich am Heimweg vom Einkaufen verirrt haben, berichtete die Polizei heute, Freitag. Er blieb mit dem Auto in unwegsamem Gelände hängen, dabei wurde der Benzintank beschädigt. Als das Feuer ausbrach, konnte der Mann den Wagen nicht mehr rechtzeitig verlassen.

SN/APA/Archiv/BARBARA GINDL Die Polizei schließt Fremdverschulden aus