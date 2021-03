84.970 Anzeigen nach Covid-Verstößen seit Pandemiebeginn

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie vor rund einem Jahr in Österreich hat die Polizei 84.970 Anzeigen nach Verstößen gegen die Coronavirus-Maßnahmen ausgestellt. Dazu kamen seit April 21.603 Organmandate. 757 Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen fanden bisher statt, davon waren 115 nicht angemeldet, seit 26. Dezember wurden außerdem 85 untersagt, hieß es in einer Bilanz des Innenministeriums am Dienstag.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Demos gegen Corona-Maßnehmen als Herausforderung für die Polizei