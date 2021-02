84 neue Fälle von britischer Coronavirus-Variante in NÖ

Die britische Coronavirus-Variante ist in Niederösterreich nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Mittwochabend in 84 weiteren Fällen nachgewiesen worden. Insgesamt tauchte die Mutationsform B.1.1.7 damit bisher 85 Mal im Bundesland auf. In 154 Fällen besteht zudem der Verdacht auf eine andere Variante des Virus. 1.348 Befunde aus Niederösterreich waren vorerst ausständig.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Landesrätin Königsberger-Ludwig gab neue Zahlen bekannt