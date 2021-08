866 neue Coronafälle, über fünf Millionen Vollimmunisierte

Der Beginn der vierten Coronavirus-Welle in Österreich zeigt sich an den steigenden Fallzahlen. In den vergangenen 24 Stunden wurden österreichweit 866 Neuinfektionen registriert. Wieder gestiegen ist auch die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Spitälern behandelt werden müssen. Nunmehr liegen bereits 270 Menschen in Spitälern - 20 mehr als am Montag. Unterdessen ist die Schwelle von fünf Millionen vollimmunisierten Menschen überschritten worden.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Zahl der Spitalspatienten stieg seit der Vorwoche um 53 Prozent