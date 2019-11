87-Jährige in Klagenfurt beim Überqueren von Auto getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt ist am Dienstagabend eine 87-jährige Fußgängerin getötet worden. Die Frau aus Klagenfurt wollte die Ebenthaler Straße überqueren, als sie von einem Pkw erfasst und mehrere Meter weit geschleudert wurde. Sie kam mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn zu liegen und verstarb noch an der Unfallstelle.

