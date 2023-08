87-Jährige in Vbg. beim Schwammerlsuchen tödlich verunglückt

Eine 87-Jährige ist am Freitag in Partenen (Bezirk Bludenz) beim Schwammerlsuchen abgestürzt und tödlich verunglückt. Die Frau rief ihren Schwiegersohn an und sagte ihm, dass sie gestürzt war und sich dabei das Bein gebrochen hatte. Der Mann verständigte die Einsatzkräfte, die im Bereich Tafamunt und Wiegensee eine Suchaktion starteten. Bis Mitternacht konnte die Verunglückte nicht gefunden werden. Erst Samstagvormittag wurde die Frau in einem Bach liegend tot entdeckt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ANGELIKA KREINER Leiche nach Suchaktion entdeckt