87 Verkehrstote im heurigen Sommer

Während der Sommermonate steigt die Zahl der Verkehrstoten den Statistiken zufolge stets an. Auch 2023 gab es aufgrund des schönen Wetters sowie des verstärkten Ausflugs- und Reiseverkehrs im Juli und August wieder mehr Unfälle und Verkehrstote auf Österreichs Straßen, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung am Donnerstag. Insgesamt verunglückten in den beiden Sommermonaten demnach 87 Personen tödlich. Vergangenes Jahr wurden im gleichen Zeitraum 89 Tote verzeichnet.

Fast die Hälfe der Verunglückten saß in Pkw