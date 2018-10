88-Jährige starb in OÖ bei Zusammenstoß mit Kastenwagen

Eine 88-jährige Oberösterreicherin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Ried im Innkreis ums Leben gekommen. Die Pensionistin stieß mit ihrem Pkw mit dem Transporter eines 20-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Lenker des Kastenwagens und sein Beifahrer wurden ebenfalls verletzt.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Laut Polizei wurde der Pkw gegen eine Leitschiene geschleudert