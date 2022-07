9.249 Corona-Neuinfektionen und fünf weitere Todesopfer

Auch am Sonntag sind in Österreich mehr als 9.200 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 9.249 neue Fälle binnen 24 Stunden. Vor einer Woche waren es noch 8.616 Neuinfektionen gewesen. Am Wochenende wird immer viel weniger getestet als unter der Woche. Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich 10.296 neue Fälle hinzu. Gestiegen ist auch wieder die Zahl der Infizierten in den Spitälern.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Positiv-Rate der PCR-Tests seit Samstag betrug 17,1 Prozent