Geduld, Liebe und Sorgfalt seien entscheidend für ihre Tätigkeit, sagt Claudia Engel. Schließlich arbeitet sie im bekanntesten Postamt der Welt.

Wer weiß noch, was vor 39 Jahren war? Neunzehnhundertzweiundachtzig. Ist doch gar nicht mehr wahr, werden die meisten sagen. Claudia Engel weiß es genau: "Da habe ich bei der Post angefangen. Nächstes Jahr feiere ich mein 40-jähriges Dienstjubiläum." Allein das schon: 40 Jahre im selben Job! Doch das sei es gar nicht. Ja, sie freue sich und sei stolz drauf. Aber Frau Engel ist keine, die das an die große Glocke hängt. Und mit Verlaub: Dafür hat sie im Moment überhaupt keine Zeit. Denn seit 2006, und das sind auch schon wieder 15 Jahre, versieht sie alljährlich um die Weihnachtszeit ihren Dienst an einem ganz besonderen Ort. Ein Ort, der weltbekannt und dessen Postleitzahl auf vielen Kontinenten ein Begriff ist: 4411. Es ist das Postamt in Christkindl. Seit mittlerweile 71 Jahren hat es in der stillen Jahreszeit auf einem Hügel über Steyr im Pfarrhof der Kirche seinen fixen Platz. "Das ist mit normalem Schalterdienst nicht zu vergleichen, es ist etwas ganz Spezielles", beschreibt Frau Engel das, was sie von Ende November bis 6. Jänner tut: stempeln. Allerdings schlägt sie nicht blindlings auf Briefe ein. Exakt das Gegenteil ist der Fall. Frau Engel erfüllt Herzenswünsche. Denn ein Brief aus Christkindl gehört seit Generationen zum postalischen Um und Auf in der Weihnachtszeit. Dafür hat sie damals, 2006, sogar eine Einschulung erhalten. Weil es nämlich gar nicht wurscht ist, wohin so ein Stempel kommt. Voll auf die Marke oder nur in einem Eck oder die Zacken des Postwertzeichens nur sanft berührend. "Man muss gut aufpassen, denn wenn der Stempel drauf ist, ist es zu spät." Rund 1,5 Millionen Briefe und Postkarten treffen jedes Jahr im Postamt Christkindl ein. Und Frau Engel bekommt einen Gutteil davon ab. Sie mag ihre Kunden und sie hat Verständnis für ihre Sonderwünsche. "Jeder Brief ist eine Besonderheit." Und deshalb bedarf es nach Ansicht von Frau Engel nicht nur Genauigkeit, sondern auch Leidenschaft, Liebe und Sorgfalt.

Die Coronapandemie hat den Betrieb am Postamt Christkindl verändert. "Es kommen nicht ganz so viele Leute", weiß Frau Engel schon aus dem Vorjahr. All die Busse aus Italien bis Tschechien fallen 2021 erneut aus. Außerdem werden direkt abgegebene Postsendungen an das Christkind im Freien behandelt: "Wir sitzen zu zweit in einer Hütte. Natürlich warm angezogen."

Für Claudia Engel und ihr Team vom "4411er" beginnen die Vorbereitungen bereits im August. Und nachgestempelt wird bis Ende Jänner. Denn: Dass irgendjemand seine Christkindl-Post nicht bekommt, kommt für die Mannschaft rund um Frau Engel überhaupt nicht infrage.