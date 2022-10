Friedenskircherl am Stoderzinken ist "der schönste Platz"

Das von der Steiermark ins Rennen geschickte Friedenskircherl am Stoderzinken hat am Nationalfeiertag das Finale der Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" auf ORF 2 für sich entschieden. Auf Platz zwei im Publikumsvoting kam die Salzburger Liechtensteinklamm, auf Platz drei die Üble Schlucht aus Vorarlberg, das in den vorangegangenen acht Auflagen gleich vier Mal gewonnen hatte.

SN/APA/ORF/Regine Schoettl Das Friedenskircherl am Stoderzinken ist heuer der schönste Platz Österreichs