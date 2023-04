Rund 90 Mitglieder von vier Feuerwehren sind am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Wohnungsbrand in Wimpassing an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) im Einsatz gewesen. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Reihenhausanlage wurde nach Angaben des Bezirkskommandos verhindert. Verletzte gab es nicht.

BILD: SN/APA/BEZIRKSFWK EISENSTADT-UMGEBU Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden