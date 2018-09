Ein 91-Jähriger ist Sonntagfrüh bei einem Wohnhausbrand in Pram (Bezirk Grieskirchen) ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unglücksstelle. Die Ursache für den Brand wird noch ermittelt, bestätigte die Polizei Medienberichte am Sonntag auf APA-Anfrage.

Die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt