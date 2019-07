91-Jähriger starb bei Brand in Wiener Einfamilienhaus

Ein 91-Jähriger ist am Sonntagabend beim Brand eines Einfamilienhauses in Wien-Penzing gestorben. Der leblose Mann wurde bei Löscharbeiten gefunden, eine Reanimation blieb erfolglos, berichtete die Feuerwehr am Montag. Die Brandursache war am Montag noch unklar, das Landeskriminalamt ermittelt.

SN/APA/LUKAS HUTER Einsatzkräfte fanden den Mann während Löscharbeiten