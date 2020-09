94-Jähriger aus brennender Wohnung in NÖ gerettet

Ein 94-Jähriger ist Freitagfrüh von Nachbarn aus einer brennenden Wohnung in der St. Pöltner Maria-Theresia-Straße gerettet worden. Der Pensionist wurde Polizeiangaben zufolge mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Universitätsklinikum in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gebracht. Bei den Löscharbeiten standen 30 Mitglieder von drei Feuerwehren im Einsatz.

SN/APA/FEUERWEHR ST. PÖLTEN-STADT/U Flammen schlugen meterhoch aus der Wohnung