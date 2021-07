95 Corona-Fälle durch Festivalrückkehrer aus Kroatien - auch fünf Salzburger betroffen

Nach 18 oberösterreichischen Besuchern sind nun auch in Niederösterreich 38, in Salzburg fünf, in der Steiermark 22, in Kärnten sechs, in Tirol vier und in Vorarlberg zwei Besucher des Festivals "Austria goes Zrce" auf der kroatischen Insel Pag nach ihrer Rückkehr positiv auf Corona getestet worden, wie die Gesundheitsbehörden der Bundesländer mitteilten. Die Dunkelziffern dürften deutlich höher liegen. Zu den Zahlen in Wien und dem Burgenland laufen aktuell Anfragen der APA.

SN/APA/AFP/HRVOJE POLAN Betroffene nahmen an "Austria goes Zrce" teil