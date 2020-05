ABC-Abwehrzentrum ist 48 Stunden im Einsatz - Zwei Post-Verteilzentren als Corona-Hotspots.

In zwei Verteilzentren der Österreichischen Post grassiert das Coronavirus. In Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) in Niederösterreich wurde bei den flächendeckenden Tests mittlerweile bei 65 von 371 Mitarbeitern eine Covid-19-Infektion diagnostiziert. Im Logistikzentrum Wien-Inzersdorf waren zuletzt 30 der 250 Bediensteten positiv getestet. ...