982 Covid-Spitalspatienten und unter 4.000 Neuinfektionen

Nach dem Rückgang auf unter 1.000 Corona-infizierte Spitalspatienten am Freitag ist die Zahl der belegten Betten mit positiv Getesteten am Samstagvormittag weiter gesunken. 982 Betroffene lagen in heimischen Krankenhäusern, 14 weniger als am Vortag. 64 der Personen wurden intensiv behandelt, fünf weniger im Tagesvergleich. Drei Todesfälle kamen in 24 Stunden hinzu, außerdem wurden 3.953 Neuinfektionen erfasst. Indes holten sich wieder mehr Personen eine Impfauffrischung.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Höchste Impfzahl seit Mitte Juli nach Auffrischungsempfehlung des NIG