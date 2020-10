99,61 Prozent der Sirenen liefen bei Probealarm einwandfrei

In Salzburg rückten bis kurz vor 140 Uhr 27 Feuerwehren zu 46 Einsätzen aus, berichtete das Landefeuerwehrkommando. Mehr als 400 Mann waren - vor allem im Pinzgau und im Tennengau - etwa damit beschäftigt, …

Politik

Deutschland feiert 30 Jahre Wiedervereinigung - und viele Salzburger, die in der einstigen DDR geboren sind, feiern mit. Den SN erzählen sie, was sie an ihrer neuen Heimat schätzen.