A4-Prozess in Szeged: Beweisverfahren abgeschlossen

Der zweite Verhandlungstag im Fall der 71 in einem Kühl-Lkw erstickten Flüchtlinge am Tafelgericht im südungarischen Szeged ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Unter Vorsitz von Richter Erik Mezölaki wurde am Freitag zunächst der Vierzehntangeklagte angehört.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Im Jahr 2015 erstickten in diesem Kühllaster 71 Menschen