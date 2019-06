A4-Prozess - neuer Dolmetscher nach Chaos bei Berufung

Unter chaotischen Bedingungen hat am Donnerstag im südungarischen Szeged die Berufungsverhandlung im Fall der 71 in einem Kühllaster erstickten Flüchtlinge begonnen, die im Sommer 2015 in einer Pannenbucht der Ostautobahn (A4) bei Parndorf entdeckt wurden. Nach Beschwerden über den Dolmetscher wurde die Verhandlung abgebrochen. Sie wird morgen, Freitag, mit einem neuen Dolmetscher fortgesetzt.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER In diesem LKW starben 71 Flüchtlinge