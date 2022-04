Ab 11. April wieder gratis PCR-Tests in Wiener Apotheken

Ab 11. April kann man seine nunmehr fünf kostenlosen PCR-Tests in Wien auch wieder in Apotheken durchführen. Am gestrigen Abend habe das Gesundheitsministerium dieser Testmöglichkeit zugestimmt, hieß es am Dienstag aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber der APA. Neben den Apotheken können die kostenlosen PCR-Tests auch weiter über "Alles Gurgelt", die Gurgelboxen und Teststraßen abgewickelt werden.

SN/APA/AFP/ALEX HALADA Die Apotheken sind bald wieder zurück im Wiener Gratis-PCR-Angebot