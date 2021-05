Ab 19. Mai wieder tägliche Besuche in Heimen möglich

Die am Mittwoch avisierten Lockerungen für Besuche in Alten- und Pflegeheimen mit 19. Mai sind fix. Das erfuhr die APA aus dem Gesundheitsministerium. Die sinkenden Corona-Infektionszahlen sowie die hohe Durchimpfungsrate in den Einrichtungen mache es möglich, dass ebendort wieder mehr Besuche stattfinden können, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Ressort von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Ab 19. Mai sollen wieder tägliche Besuche erlaubt sein.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner Heimbewohne dürfen sich auf mehr Besuch freuen