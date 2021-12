Ab Freitag ist in Oberösterreich wieder offen

Der wegen Corona verhängte Lockdown endet nach vier Wochen am Freitag in Oberösterreich. Somit öffnen der gesamte Handel, körpernahe Dienstleister, die Gastronomie und die Hotellerie wieder. In den anderen Bundesländern war er schon zumindest teilweise per vergangenem Montag zurückgenommen worden. Allerdings ist dies von der Sorge wegen der Ausbreitung der neuen Variante Omikron begleitet.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Ab 17. Dezember ist auch in Oberösterreich wieder offen