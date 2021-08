Ab Mittwoch höhere Strafen für Raser in Kraft

Ab diesem Mittwoch gelten härtere Strafen für gefährliches Rasen. Mit 1. September tritt die Gesetzesnovelle zum "Raserpaket" in Kraft, erinnerte der ÖAMTC am Montag in einer Aussendung. Die Änderungen in der Straßenverkehrsordnung und im Führerscheingesetz beziehen sich vor allem auf die massive Überschreitung der Tempolimits im Ortsgebiet und auf Freilandstraßen. Bei Vergehen drohen höhere Geldstrafen bis zu 5.000 Euro und Änderungen bei der Führerscheinentzugsdauer.

SN/APA/BARBARA GINDL/THEMENBILD/BAR Gesetzesnovelle wird mit 1. September wirksam